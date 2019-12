Coppa Italia, le combinazioni degli ottavi

Abbiamo oramai superato la prima fase di eliminazione della Coppa Italia, che ha già fornito una grossa scrematura. Al momento sono rimaste in gara solamente sedici squadre, che sono quindi andate a comporre gli ottavi di finale della competizione. Non sono mancate le sorprese, anche se, chiaramente, nel novero delle favorite troviamo i soliti club: la Juventus, che vuole tornare a vincere la competizione, o ancora la Lazio campione in carica; per non parlare dell’ Inter, che tanto bene sta facendo in campionato, o del Napoli, che invece spera di raggiungere una piccola soddisfazione in una stagione grandemente al di sotto delle aspettative. Di seguito, ecco gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

Torino – Genoa

Napoli – Perugia

Lazio – Cremonese

Inter – Cagliari

Fiorentina – Atalanta

Milan – SPAL

Juventus – Udinese

Parma – Roma

Fra le sorprese delle categorie inferiori, troviamo Perugia e Cremonese, chiamate a due sfide probanti: in casa rispettivamente di Napoli e Lazio, due squadre che negli ultimi dieci anni hanno mostrato un grande feeling con questo torneo. Difficile la sfida per l’ Inter, che dovrà affrontare il Cagliari rivelazione di questa Serie A. Altro ottavo di Coppa Italia molto interessante sarà quello che andrà in scena all’Artemio Franchi, allorché i padroni di casa della Fiorentina ospiteranno i vicecampioni dell’Atalanta.