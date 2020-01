Coppa Italia, zero sorprese per i quarti di finale

L’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia, quello andato in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma, ha definito il quadro di quelli che saranno i quarti della competizione. Ben poche sorprese nelle sfide andate in scena nei giorni scorsi, ed effettivamente la situazione per la prossima fase vedrà delle sfide di grande livello.

La prima di esse andrà in scena allo stadio San Paolo di Napoli, ove i padroni di casa ospiteranno i campioni in carica della Lazio. Per i partenopei, a questo punto, la Coppa Italia diventa a dir poco prioritaria: gli Azzurri, reduci da un campionato incredibilmente al di sotto delle aspettative, stanno rischiando di perdere qualsiasi treno europeo. Un eventuale trionfo nel secondo torneo nazionale garantirebbe perlomeno l’accesso all’Europa League.

Interessante il fatto che anche il secondo quarto di finale di Coppa Italia sarà uno dei tre big match andati in scena durante la diciannovesima giornata di Serie A: all’Allianz Stadium, la Juventus ospiterà la Roma, per l’ennesimo remake di uno dei grandi classici del calcio nostrano. Martedì 28 gennaio, il Torino dovrà invece vedersela con il ritrovato Milan di Zlatan Ibrahimovic. Per i rossoneri, la semifinale dà prospettive di derby: nell’ultimo quarto di finale, infatti, si affronteranno l’ Inter e la Fiorentina.