Cristiano Ronaldo trionfa ai Globe Soccer Awards

Oramai siamo arrivati alle ultime ore del 2019, e per molti è quindi giunto il tempo di effettuare i bilanci, e capire cosa è stato fatto di buono durante l’anno. Tra i vari buoni propositi e le nuove promesse, anche il mondo del calcio sta assegnando gli ultimissimi trofei, sia individuali che di squadra. E, così, nelle scorse ore sono andati in scena i Globe Soccer Awards nell’edizione del 2019, in cui a trionfare è stato un rappresentante della Serie A: l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, in qualche modo divenuto il “volto” del calcio italiano sin dal suo arrivo alla Juventus, avvenuto nell’estate del 2018.

Quello dei Globe Soccer Awards certamente non è il premio individuale più ambito e più gratificante del mondo del calcio, dal momento che quel riconoscimento spetta al Pallone d’Oro: titolo, quest’anno, conquistato per la sesta volta da Lionel Messi, in un’edizione contestata in cui l’argentino ha battuto in volata proprio Cristiano Ronaldo oltre a Virgil van Dijk e Momo Salah. Ma per il portoghese è comunque una grande soddisfazione, che potrebbe fungere da ulteriore stimolo in un periodo rivelatosi avaro sia per lui che per la stessa Juventus. La società bianconera viene inoltre rappresentata anche da Miralem Pjanic, cui invece è andato un prestigioso premio alla carriera.