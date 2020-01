Eriksen, è fatta con l’ Inter: a breve l’ufficialità

Dopo un lungo braccio di ferro con il Tottenham, l’ Inter è riuscita ad avere la meglio. Così la logorante trattativa avviata già da qualche settimana, e piena di sviluppi e colpi di scena, si è risolta in favore dei nerazzurri proprio durante le battute finali di questa sessione invernale di calciomercato. Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell’ Inter. Il centrocampista svedese è sbarcato a Milano nella giornata di lunedì, dove ha sostenuto le visite mediche di rito facendo già la conoscenza dei suoi nuovi tifosi. L’ufficialità, invece, arriverà entro poche ore, con l’attesissima firma sul contratto che dovrebbe legarlo ai colori nerazzurri fino al 2024. Al Tottenham, invece, compresi alcuni bonus facilmente raggiungibili, dovrebbero andare 20 milioni di euro.

Così Marotta ha deciso di soddisfare le elevate richieste economiche del club inglese, nonostante il giocatore fosse in scadenza, pur di bruciare la concorrenza e di regalare immediatamente ad Antonio Conte il top player richiesto per rivaleggiare con la Juventus in vista della lotta Scudetto. Eriksen, 28 anni il prossimo 14 febbraio, è un trequartista elegante, tecnicamente dotato, buon tiratore e con una eccezionale visione di gioco. Il suo avvio di stagione al Tottenham è stato complicato, anche per via delle numerose voci di mercato che l’hanno visto protagonista, ma adesso avrà modo di concentrarsi totalmente sui suoi nuovi colori. Il debutto potrebbe arrivare già alla prossima di campionato, contro l’Udinese.