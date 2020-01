Godin non convince l’ Inter, va via a gennaio?

Non c’è ombra di dubbio sul fatto che l’ Inter sia stata una delle squadre più attive della scorsa sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra, dopo diverse stagioni tra luci e ombre, voleva tornare grande protagonista in Serie A, anche grazie ad alcuni innesti mirati. Uno dei primi era stato quello dell’esperto difensore uruguayano Diego Godin, che durante la permanenza all’ Atletico Madrid era emerso come uno dei migliori specialisti al mondo nel suo ruolo. Le aspettative nei confronti del centrale sudamericano erano inevitabilmente elevatissime, ma la parte iniziale della sua esperienza a Milano si è rivelata poco fruttuosa: fino a questo momento Godin si è fatto vedere soprattutto per alcune sue amnesie difensive, tanto che lo stesso Antonio Conte gli ha più volte preferito altri giocatori, come D’Ambrosio o il giovane Bastoni.

Da leader della difesa a esubero il passo può essere breve, e adesso non sono in pochi a prevedere un futuro lontano dall’ Inter per Diego Godin. A quasi 34 anni, il difensore uruguayano potrebbe anche decidere clamorosamente di lasciare la squadra nerazzurra, e di vivere un’ultima parte di carriera lontano dal continente europeo. Nel caso il divorzio si concretizzasse davvero, pare che l’ Inter abbia già in mano il sostituto: il duttile Matteo Darmian, che il Parma lascerebbe andar via senza grossi problemi.