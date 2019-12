Ibrahimovic, Bologna si defila: Milan o Napoli?

Oramai solamente poche settimane ci separano dalle battute conclusive dell’anno, e, di conseguenza, dall’apertura della sessione invernale di calciomercato. La finestra sarà importantissima per molte squadre, che cercheranno di inserire i giusti innesti nelle proprie rose in modo da rinforzarsi per l’ultima parte della stagione. Da qualche mese a questa parte, come abbiamo avuto modo di vedere, un nome si è posto dinanzi a tutti gli altri, solleticando le fantasie dei tifosi di mezza Italia: quello di Zlatan Ibrahimovic, campione svedese che, dopo aver rotto con gli statunitensi del Los Angeles, ha confermato che a gennaio sarebbe tornato in Italia.

Fin dall’inizio, sono emerse tre squadre come favorite assolute per la corsa a Ibrahimovic: il Milan, per un clamoroso ritorno, poi il Napoli, infine, a sorpresa, il Bologna. Gli emiliani volevano regalare un gran colpo a Sinisa Mihajlovic, facendo anche leva sulla stima reciproca tra attaccante e allenatore. Sabatini, tuttavia, pochi giorni fa ha spento questo sogno, comunicando che Ibrahimovic ha fatto altre scelte. E a questo punto rimangono vive solamente le piste che portano al Milan e al Napoli. I rossoneri sembravano in vantaggio fino a qualche giorno fa, ma pare persistere una certa distanza economica fra la domanda e l’offerta. Ecco che, allora, è tornata a sperare la società partenopea: De Laurentiis potrebbe coprire le richieste del giocatore e del suo procuratore, ma bisogna capire se vorrà davvero investire, considerando le difficoltà attraversate dal Napoli quest’anno.