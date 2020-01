Ibrahimovic al Milan, quale numero di maglia?

Oramai siamo pronti ad aprire in maniera ufficiale la sessione invernale di calciomercato, e dunque ad accogliere i colpi di mercato già definiti da tempo. Il più importante, nonché quello ovviamente più altisonante, porta il nome di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, al culmine di una delle crisi più gravi della sua storia, è riuscito a convincere il forte attaccante svedese a far ritorno in Serie A a 38 anni.

Zlatan Ibrahimovic, nel pur poco allenante campionato statunitense, ha dimostrato che, pur non avendo più un’età verdissima, può ancora fare la differenza. Cosa che si auspica anche la dirigenza rossonera, che considera a dir poco fondamentale il contributo di Ibra per una seconda parte di stagione che per forza di cose deve essere migliore della prima.

Ma quale sarà il numero che verrà affisso sulla maglia di Ibrahimovic? Il mistero nelle ultime ore si è infittito, e non mancano anche alcune intriganti suggestioni. Lo svedese preferirebbe numeri di spicco, ma il 9, il 10 e l’11 sono già occupati. E, pur se dovessero andar via i giocatori che li ricoprono (rispettivamente Piatek, Calhanoglu e Borini), sarebbe impossibile riassegnarli fino a fine stagione. Le maggiori probabilità ricadono allora sul 21, ma occhio alle sorprese: Ibra infatti potrebbe finire per scegliere il numero 1, per ribadire il concetto su quello che considera il proprio status.