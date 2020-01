Inter – Cagliari, le formazioni di Coppa Italia

Dopo la fine della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, che ha segnato il giro di boa del torneo, possiamo finalmente tornare a occuparci anche della Coppa Italia. In questo inizio di gennaio, infatti, il trofeo fa ritorno con gli ottavi di finale. Una fra le gare più attese sarà quella che andrà in scena presso lo stadio San Siro di Milano, allorché l’ Inter dalle rinnovate ambizioni di Antonio Conte ospiterà il Cagliari di Maran, una delle migliori sorprese della stagione.

Il Cagliari in realtà è in crisi già da tempo, avendo collezionato quattro sconfitte consecutive. Proprio per questo i sardi, che sono ancora sesti in classifica e che non vogliono gettare alle ortiche quanto di buono fatto fin qui, sperano di prendersi una rivalsa in Coppa Italia. Probabile che Maran mandi in campo diversi big, come il bomber Joao Pedro e il centrocampista Nandez. Per l’ Inter, invece, il turn over è solo parziale: in attesa che Conte riceva i rinforzi richiesti, potrebbero essere schierati diversi titolari. Spazio, però, anche a chi fin qui ha giocato poco, a partire da Ranocchia, Borja Valero e dal recuperato Sanchez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Lazaro, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Biraghi; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Lykogiannis, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Ionita, Oliva, Nandez; Castro; Cerri, Joao Pedro. Allenatore: Maran.