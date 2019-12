Inter, Conte punta sugli acquisti di gennaio

Dopo la prematura eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, arrivata comunque in un gruppo particolarmente ostico, l’ Inter prova a gettarsi a capofitto sul campionato. Il sogno Scudetto, d’altronde, sembra essere alla portata del club nerazzurro, anche per via del crollo del Napoli e delle difficoltà incontrate da Maurizio Sarri agli inizi della sua avventura sulla panchina della Juventus. Antonio Conte, tuttavia, sa bene che sarebbe pressoché impossibile arrivare a fine stagione con la rosa attualmente a disposizione. L’allenatore dell’ Inter ha richiesto più volte dei rinforzi per allungare la coperta, e per far fronte ai numerosi infortuni che fino a questo momento hanno falcidiato le risorse messe a sua disposizione.

Anche Beppe Marotta è d’accordo con il suo tecnico, e allora ecco che, a gennaio, la casa nerazzurra accoglierà almeno tre o quattro giocatori di qualità. Per l’attacco, il nome più caldo inseguito dall’ Inter rimane sempre quello di Giroud: il bomber francese è in rotta con il Chelsea, ed è anche in scadenza di contratto. Sempre dal club inglese potrebbe arrivare l’esterno sinistro Marcos Alonso: lo spagnolo, tuttavia, dovrà ridursi un ingaggio probabilmente eccessivo per le attuali risorse dei nerazzurri. A centrocampo, infine, la dirigenza sta mantenendo sempre vive le piste per De Paul e per Vidal.