Inter – Fiorentina, le probabili formazioni di Coppa

Dopo la fine della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che non ha mancato di riservare grosse sorprese, torniamo a gettarci nella Coppa Italia, con la seconda fase dei quarti di finale. All’appello manca ancora l’ultima semifinalista, che uscirà dal confronto tra Inter e Fiorentina.

I nerazzurri, nel corso delle ultime settimane, sembrano aver accusato una parvenza di crisi, e hanno inanellato tre pareggi consecutivi. Antonio Conte, tuttavia, sul mercato è stato accontentato dall’arrivo di numerosi elementi, e spera di rilanciarsi già a partire da questa gara. Per l’occasione, Lautaro Martinez, che sarà squalificato in campionato, giocherà certamente titolare. Suo compagno di reparto potrebbe essere Sanchez, anche per far rifiatare Lukaku. Out Skriniar, non al meglio, così come Brozovic e Gagliardini. La Fiorentina dovrà invece rinunciare al lungodegente Ribery, il cui rientro si concretizzerà non prima del mese di marzo. Indisponibile anche Pezzella, squalificato. Iachini dovrà inoltre valutare le condizioni di Castrovilli, sostituito nell’ultima sfida di campionato a causa di un malore: giocherà soltanto se pienamente recuperato. In avanti, titolari Cutrone e Chiesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Ranocchia; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. Allenatore: Iachini.