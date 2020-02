Inter – Milan, le probabili formazioni di Serie A

Oramai è quasi tutto pronto in vista della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, che proporrà un match di cartello assolutamente da non perdere. Alla cosiddetta Scala del Calcio, lo storico tempio dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, si affronteranno l’ Inter e il Milan nell’ennesimo derby. Una stracittadina molto interessante, visto che nerazzurri e rossoneri provengono da un buon momento, e sono in risalita rispetto alle scorse deludenti stagioni.

Antonio Conte, tuttavia, dovrà far fronte ad alcune assenze molto importanti. La prima è quella del capitano: Samir Handanovic non ce la fa a recuperare, e sarà costretto a saltare il derby. Out anche Lautaro Martinez, che deve ancora smaltire una giornata di qualifica: al suo posto ecco Sanchez. Per il resto, i soliti dubbi per il tecnico nerazzurro: Sensi è recuperato, ma non essendo ancora al meglio potrebbe finire in panchina in favore di Vecino. Bastoni è in vantaggio su Godin e D’Ambrosio nel ballottaggio difensivo. Difficilmente Eriksen partirà titolare. Il Milan, invece, recupera Kjaer e il grande ex Ibrahimovic: partiranno regolarmente dal primo minuto. Riecco anche Bennacer, imprescindibile nello scacchiere rossonero.

INTER (3-5-2): Padelli; Bastoni, de Vri, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calhanoglu, Kessié, Bennacer, Castillejo; Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.