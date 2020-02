Inter – Napoli, le formazioni di Coppa Italia

Dopo la pirotecnica ventitreesima giornata del campionato di Serie A, è oramai quasi tutto pronto in vista delle sfide di andata delle semifinali di Coppa Italia, allorché l’ Inter affronterà il Napoli. Una sorta di finale anticipata, fra due squadre che stanno vivendo un momento agli antipodi. I partenopei, come sappiamo, sono la grande delusione di questa stagione: reduci dal clamoroso KO casalingo contro il Lecce, gli uomini di Gattuso sono ormai lontanissimi dalle zone europee. I nerazzurri, invece, hanno agganciato la Juventus al primo posto in classifica dopo aver ribaltato il Milan nel derby.

Facile quindi ipotizzare che Conte voglia prolungare il momentum, magari ipotecando la finale di Coppa Italia già nel match di andata fra le mura amiche del San Siro. Soliti dubbi per il tecnico nerazzurro, che dovrebbe lanciare dal primo minuto Bastoni e Lautaro Martinez, entrambi riposati dopo aver smaltito una squalifica in campionato. Imprescindibile Lukaku, a centrocampo potrebbe giocare Eriksen dall’inizio. Gattuso, invece, non è riuscito a trascinare il Napoli oltre la crisi. Solito dubbio in porta: Ospina contro il Lecce ha fatto male, ci sarà Meret? Ballottaggi anche in difesa, ma Koulibaly dovrebbe esserci. Confermato, invece, il trittico offensivo con Callejon, Milik e Insigne.

INTER (3-5-2): Handanovic; Bastoni, Skriniar, de Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.