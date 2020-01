Juventus, ecco la squadra dell’ultimo decennio

Da poche ore è finalmente iniziato anche il 2020, un anno che potrebbe rivelarsi a dir poco straordinario per il calcio italiano. Peraltro, sarà anche l’anno che chiuderà il decennio 2011-2020, e dunque per molti sarà anche l’occasione ideale per fare i bilanci di rito. Fra questi anche la Juventus, che sta dominando il calcio italiano in maniera ininterrotta da otto stagioni consecutive. Ma se si decidesse di mettere insieme i giocatori più forti che hanno militato nella Vecchia Signora in questo arco temporale, cosa verrebbe fuori?

Trattandosi di una mera operazione di fantasia, si potrebbe ipotizzare un modulo a trazione anteriore, con una Juventus basata su un 3-3-4. In porta la Vecchia Signora schiererebbe il leggendario Gigi Buffon, uno dei simboli bianconeri di questo decennio. Davanti a lui non può mancare la BBC, linea difensiva che verrà ricordata a lungo: il trittico composto da Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Sulla mediana, la Juventus del decennio può vantare diversi giocatori di grande livello, fra i quali spiccano Arturo Vidal, Andrea Pirlo e Paul Pogba. Sugli esterni, a destra ecco Dani Alves, che pur avendo militato a Torino per una sola stagione, ha lasciato un segno indelebile. Sulla corsia opposta, naturalmente, ecco Cristiano Ronaldo. Al centro, un tandem che parla la stessa lingua: quello formato da Carlos Tevez e Gonzalo Higuain.

Ricchissima anche la panchina, in cui si possono annoverare i vari Szczesny, Lichtsteiner, de Ligt, Benatia, Evra, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Marchisio, Dybala, Mandzukic, Morata e Alex Del Piero.