Juventus – Lazio, le probabili formazioni di Supercoppa

Quasi messa in cascina anche la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, rimane ancora un’ultima partita da disputare nel 2019 per il calcio italiano: quella della Supercoppa Italiana, che assegnerà ufficialmente il primo trofeo della stagione. Ad affrontarsi, per la quinta volta nella storia di questa competizione, saranno la Juventus e la Lazio. Nella recente sfida di campionato hanno trionfato i biancocelesti, capaci di infliggere a Maurizio Sarri la sua prima sconfitta in assoluto sulla panchina bianconera. Anche per questo la Vecchia Signora cercherà di vendicare quel KO.

Per la Juventus, le defezioni sono numerose: naturalmente saranno fuori causa i lungodegenti Chiellini e Khedira, e anche Szczesny va verso il forfait. Buffon dovrebbe quindi tornare dal primo minuto. Da valutare anche le condizioni di Alex Sandro, uscito contuso dalla sfida contro la Sampdoria: non dovesse farcela, spazio a De Sciglio. A centrocampo rientra Bentancur, ma il dubbio maggiore dei bianconeri riguarda l’attacco: ancora spazio al tridente “Dygualdo”, o torna Bernardeschi dal primo minuto? Per Simone Inzaghi, invece, i ranghi sono praticamente al completo: largo quindi al 3-5-2 titolare, con il grande ex Ciro Immobile a guidare i compagni.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Felipe Luiz, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.