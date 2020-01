Juventus – Parma, le formazioni di Coppa Italia

Oramai, dopo esserci lasciati alle spalle la ventesima giornata del campionato di Serie A, siamo tornati a tuffarci nella Coppa Italia, con le sfide valide per i quarti di finale. A partire dalle prossime ore, andrà in scena quella che molti addetti ai lavori hanno già giudicato come una sorta di finale anticipata: la partita che vedrà contrapposte la Juventus e la Roma, peraltro le squadre capaci di vantare più affermazioni nella competizione, rispettivamente con 13 e 9.

Per l’occasione, entrambe le compagini saranno costrette a far fronte alle defezioni di lusso. La Juventus non potrà schierare i lungodegenti Demiral, Chiellini, De Sciglio e Khedira, e anche Alex Sandro è in dubbio. A centrocampo, Sarri dovrà sciogliere alcuni ballottaggi: probabile turno di riposo per Matuidi, uno tra Emre Can e Bentancur invece potrebbe essere in campo. In avanti, Dybala parte dalla panchina. Per quanto riguarda la Roma, per Fonseca piove sul bagnato: oltre agli infortunati Mirante, Zappacosta, Fazio, Zaniolo, Mkhitaryan e Pastore, non ci sarà neanche Dzeko, squalificato. Probabile forfait anche per Perotti, non ancora al meglio. Scelte praticamente obbligate, quindi, per il tecnico giallorosso.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic. Allenatore: Fonseca.