Juventus, prove di fuga: CR7 stende il Parma, +4 sull’ Inter

Una doppietta di Cristiano Ronaldo, in una serata in cui la Juventus si è rivelata essere più sprecona del previsto, è stata sufficiente per piegare un Parma coraggioso, e per staccare l’ Inter di 4 punti in classifica. I bianconeri consolidano dunque il primato anche in virtù del pareggio dei nerazzurri sul campo del Lecce, e si apprestano ad affrontare l’impegno nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma con maggiore serenità.

Maurizio Sarri sorprende tutti ancora una volta, rinunciando al tridente “Digualdo” e lanciando Ramsey dal primo minuto. Il Parma deve invece fare a meno di Gervinho, ancora infortunato, ma dalla sua ha comunque il campioncino Kulusevski, di proprietà della stessa Juve.

Come ampiamente previsto sono i bianconeri a dominare l’inerzia della sfida, sbloccata solamente alla fine del primo tempo grazie ad un gol “sporco”: Cristiano Ronaldo, liberatosi in area, riesce a spiazzare Sepe con un tiro deviato da Darmian. Nel secondo tempo la Juventus spreca diverse occasioni (i bianconeri coglieranno anche due pali, con Ramsey e Danilo), subisce il pareggio su palla inattiva con Cornelius, ma porta a casa il bottino pieno grazie al solito CR7. Doppietta d’oro del portoghese, che sale a quota 16 nella classifica marcatori spedendo i suoi in fuga.