Juventus – Udinese, le formazioni di Coppa Italia

Dopo la diciannovesima giornata del campionato di Serie A ci siamo oramai tuffati negli ottavi di finale di Coppa Italia. Impegno da non sottovalutare, e che per molte big ha riservato anche alcuni abbinamenti insidiosi. La Juventus, ad esempio, fra le mura amiche dell’Allianz Stadium dovrà affrontare l’Udinese, una delle compagini più in forma dell’ultimo parziale. La squadra friulana è anche una delle pochissime capace di violare il fortino bianconero nella sua storia.

Probabile che, per questo match, Maurizio Sarri decida di far ricorso ad un ampio turn over: fuori gli infortunati De Sciglio, Demiral, Chiellini e Khedira. Occhio anche alle condizioni di Douglas Costa, non al meglio. Sulla trequarti si potrebbe rivedere Bernardeschi, che sembra essere scivolato fuori dalle gerarchie del tecnico della Juventus. Dovrebbe rientrare anche Bentancur, che ha saltato per squalifica le ultime sfide di campionato. Chance anche per Emre Can. In porta dovrebbe tornare il totem Buffon, che auspica di essere protagonista in questa Coppa Italia. Parziale turn over anche per l’Udinese, con Gotti comunque pronto a schierare alcuni big.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest, De Paul, Jajalo, Barak, Sema; Nestorovski, Pussetto. Allenatore: Gotti.