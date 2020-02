Lazio, Caicedo stende il Parma: biancocelesti a -1

Un gol di Caicedo sul finale di primo tempo è sufficiente a stendere il Parma, e a mandare gli uomini di Simone Inzaghi in paradiso. Contestualmente alla clamorosa sconfitta subita dalla Juventus nella fatal Verona, i biancocelesti infatti si portano a -1 dai bianconeri, e attendono adesso il derby di San Siro nella speranza che il Milan riesca in qualche modo a fermare l’ Inter. I nerazzurri sono infatti a quota 51 punti in classifica, mentre la Lazio con questo successo è salita a quota 53. La Juventus, invece, momentaneamente guarda ancora tutti dall’alto in basso, con un bottino di 54 punti.

Una Lazio che ormai è da considerarsi a tutti gli effetti come una grande squadra, e che riesce a vincere anche nelle giornate in cui il suo gioco non risulta essere particolarmente brillante. E così, con Ciro Immobile ancora con le polveri bagnate (in astinenza da due partite se si include il recupero con l’Hellas Verona, una vera e propria notizia in questa stagione), ci pensa Caicedo, trasformatosi da uomo per caso a uomo della provvidenza, a risolvere la situazione. Proprio l’attaccante ecuadoriano, già 8 reti in 17 apparizioni, riscopertosi decisivo a più riprese. E chissà che non regali presto altre soddisfazioni, con una corsa Scudetto divenuta sempre più incerta e avvincente.