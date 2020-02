Lazio – Inter, le probabili formazioni di Serie A

Oramai siamo a ridosso della ventiquattresima giornata di Serie A, un turno che potrebbe rivelarsi a dir poco fondamentale per le sorti del torneo. Allo Stadio Olimpico di Roma, infatti, si affrontano due fra le prime tre forze del campionato: la Lazio e l’ Inter, che dopo otto anni di dominio bianconero sognano di strappare il tricolore dal petto della Juventus. Un big match determinante, che entrambe le squadre vorranno vincere.

La Lazio è senz’altro la grande rivelazione di questa stagione, e Simone Inzaghi approccerà a questa gara con le migliori risorse a sua disposizione. Biancocelesti che hanno perso capitan Lulic, e che tuttora permangono con il dubbio in attacco: Correa non è ancora al meglio, sarà dunque Caicedo ad affiancare il capocannoniere Immobile? Conte, invece, recupera dalla squalifica Lautaro Martinez, che verrà lanciato dal primo minuto insieme a Lukaku. Perso Sensi per almeno un paio di mesi, il tecnico nerazzurro deve decidere se lanciare dal primo minuto il neoacquisto Eriksen, non ancora entrato pienamente nelle meccaniche di gioco della squadra, o il più collaudato Vecino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.