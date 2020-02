Lazio – Verona, le probabili formazioni di Serie A

Oramai anche la ventiduesima giornata del campionato di Serie A si è conclusa, ma nelle prossime ore potremo assistere a un altro match: quello tra Lazio ed Hellas Verona, valido come recupero della 17° giornata del torneo (che la Lazio non disputò per via dell’impegno nella Supercoppa Italiana). Per i biancocelesti si tratta di un match di straordinaria importanza, in quanto una eventuale vittoria permetterebbe di rimpolpare ulteriormente le ambizioni Scudetto: con un successo, gli uomini di Inzaghi si porterebbero a 52 punti, scavalcando l’ Inter in seconda posizione e portandosi a due sole lunghezze dalla Juventus capolista.

La Lazio deve fare ancora a meno di Correa, oltre che del lungodegente Cataldi. La coppia offensiva, dunque, sarà composta ancora una volta da Caicedo e dal super bomber Ciro Immobile. Per il resto, considerando anche che i biancocelesti non devono più affrontare alcuna competizione all’infuori del campionato, Inzaghi dovrebbe mandare in campo tutti i titolarissimi. Molti invece i problemi per Juric, a cominciare dallo squalificato Amrabat. Probabile il forfait anche per Salcedo, non ancora al meglio. In attacco, Zaccagni e Verre a supporto di Borini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Borini. Allenatore: Juric.