Milan – Torino, le probabili formazioni di Coppa Italia

Ci siamo oramai lasciati alle spalle anche la ventunesima giornata del campionato di Serie A, e dunque è giunto il tempo di rituffarci nella Coppa Italia, con la seconda tornata di match valevoli per i quarti di finale della competizione. Dopo Napoli e Juventus, mancano ancora due sefinaliste all’appello: due squadre che usciranno va un ventaglio composto da Milan, Torino, Inter e Fiorentina.

Presso la storica cornice dello stadio San Siro, il Milan ospiterà il Torino in quella che sarà una gara dai sentimenti opposti. I rossoneri, infatti, sono reduci da un ottimo momento di forma, in cui hanno inanellato risultati preziosissimi in campionato. I granata invece sono in crisi, e nell’ultimo match hanno incassato un sonoro 0 – 7 casalingo dall’ Atalanta. Mazzarri, pertanto, potrebbe mandare in campo una sorta di formazione tipo, con Berenguer e Verdi a supporto di capitan Belotti. Per il Torino, una semifinale in Coppa Italia sarebbe un risultato in qualche modo straordinario, impreziosito dalla prospettiva di affrontare gli storici rivali della Juventus. Pioli, invece, si prepara a fare qualche cambio, con Ibra a rifiatare e Piatek pronto a riprendersi una casacca da titolare.

MILAN (4-4-2): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Piatek, Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.