Napoli – Inter, le probabili formazioni di Serie A

Finalmente, dopo le festività natalizie, ha fatto ritorno il campionato di Serie A. La diciottesima giornata, che ci avvicina sempre di più al giro di boa del torneo, contiene un big match forse decisivo per l’assegnazione del titolo: quello tra Napoli ed Inter, rispettivamente la più grande delusione e la maggiore rivelazione di questo campionato.

Il Napoli è reduce dall’avvicendamento in panchina tra Ancelotti e Gattuso, e continua ad attraversare una fase molto critica. Per il nuovo tecnico partenopeo, ci saranno anche diversi problemi di formazione: Koulibaly non è riuscito a recuperare, così come il suo naturale sostituto Maksimovic. Ad affiancare Manolas sarà quindi Luperto. A centrocampo Allan sarà in cabina di regia, affiancato da Zielinski e uno tra Ruiz ed Elmas (con lo spagnolo favorito). In avanti difficile l’impiego di Mertens: dovrebbe comunque esserci Milik. Ha da che sorridere invece Antonio Conte: dopo un paio di mesi di calvario, Stefano Sensi è infatti recuperato, e troverà regolarmente spazio al centrocampo. Vecino in ballottaggio con Barella, ancora acciaccato. Pochi dubbi sul reparto avanzato, che sarà guidato da Lukaku e Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte.