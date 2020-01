Napoli – Lazio, le formazioni di Coppa Italia

Dopo il ventesimo turno del campionato di Serie A, di fatto il primo per quel che concerne il girone di ritorno del torneo, andiamo a vivere un infrasettimanale comunque molto interessante per il calcio nostrano. Fa infatti ritorno la Coppa Italia, con i quarti di finale. Il primo di questi impegni sarà anche uno dei match più intriganti: quello che vedrà contrapposte il Napoli e la Lazio, rispettivamente la maggior delusione e la più grande rivelazione di questa stagione.

Per l’occasione, il Napoli, che sta vivendo una crisi a dir poco impronosticabile all’inizio del campionato, potrebbe affrontare l’impegno con un robusto turn-over: Gattuso, oltre ai vari lungodegenti, potrebbe rinunciare anche ad alcuni titolarissimi per cercare nuove soluzioni. Plausibile, dunque, l’impiego dal primo minuto sulla mediana dei nuovi arrivati Demme e Lobotka, anche per farli abituare un po’ di più al calcio italiano. Assente Allan. In avanti, Lozano potrebbe giocare dall’inizio. Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi non dovrebbe ancora recuperare Correa, ma lancerà quasi tutti i suoi uomini migliori, a partire da Ciro Immobile. Out Luis Alberto, c’è Parolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.