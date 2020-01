Parma – Roma, le formazioni di Coppa Italia

Stiamo oramai gustandoci questi ottavi di finale di Coppa Italia, e l’ultimo di essi andrà in scena giovedì sera, presso lo stadio Ennio Tardini. Il Parma, che sta disputando un buon campionato, ospiterà una Roma in crisi di risultati e di organico. I giallorossi, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive contro le due piemontesi, Torino e Juventus. Ma, soprattutto, hanno gli uomini contati: il brutto infortunio subito da Zaniolo contro i bianconeri, con la rottura del crociato, getta delle ombre inquietanti nel prosieguo della stagione.

La Roma, infatti, oltre che a Zaniolo, approccerà alla sfida senza Mkhitaryan, Kluivert, Pastore, Zappacosta e Santon. Anche Fazio, non al meglio, difficilmente ci sarà. Sulla mediana Fonseca potrebbe allora rilanciare dal primo minuto Cristante, anch’egli reduce da un infortunio e ancora non al meglio. Nella batteria dei trequartisti potrebbe esserci Veretout, considerando che Under pare essere finito sul mercato. Difesa quasi obbligata, con l’unico dubbio tra Spinazzola e Florenzi. Per quanto riguarda il Parma, improbabile l’impiego del grande ex, Gervinho, che non sembra aver ancora recuperato dall’acciacco che lo affligge.

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo, Scozzarella, Hernani, Kucka, Kulusevski, Inglese, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.