Roma – Juventus, le probabili formazioni

Oramai ci siamo tuffati nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A, che sarà molto interessante anche grazie ai vari big match. La Juventus chiuderà il girone di andata allo Stadio Olimpico di Roma, contro i padroni di casa giallorossi. La capolista andrà quindi a rimpolpare la propria rivalità a distanza contro l’ Inter, nel tentativo di non perdere punti preziosi circa la corsa Scudetto. I giallorossi, che nell’ultimo turno sono invece stati sconfitti dall’altra squadra piemontese, il Torino, proveranno a risalire la china.

Per Fonseca comunque i segnali non sono troppo negativi, visto che poco a poco l’infermeria sta iniziando a svuotarsi. Alcune scelte saranno però obbligate: in difesa ancora out Fazio, Zappacosta e Santon, mentre a centrocampo non ci saranno né Cristante né Pastore. In attacco, out Kluivert: Dzeko guiderà l’arrembaggio con il supporto di Zaniolo, Pellegrini e Perotti, mentre Mkhitaryan dovrebbe partire dalla panchina. Per la Juventus, sicure le assenze di Chiellini e Khedira, oltre che dello squalificato Bentancur. Rabiot, reduce dalla buona prestazione contro il Cagliari, dovrebbe essere confermato sulla mediana. Dubbi per l’attacco: tridente Dygualdo o altra soluzione? In caso, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Ramsey.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri.