Roma, un KO amaro: il Toro passa per 0 – 2

La sosta dovuta alle festività natalizie doveva essere l’occasione ideale per fare alcune riflessioni per diverse squadre di Serie A. Fra queste anche la Roma, protagonista di una prima parte di stagione molto altalenante. I giallorossi, guidati in panchina da Fonseca, fino a questo momento avevano alternato ottime prestazioni a prove decisamente più mediocri. La ripresa, con il match casalingo contro il Torino, idealmente avrebbe dovuto avviare un periodo di continuità per un girone di ritorno vissuto con l’ambizione della zona Champions League. Invece, i granata hanno letteralmente “matato” i capitolini, sgretolati fra le mura amiche dello Stadio Olimpico e ora costretti a guardarsi le spalle per la difesa del quarto posto.

È bastata una doppietta del “Gallo” Belotti, infatti, per annichilire le rinnovate ambizioni della Roma, che peraltro nel prossimo turno sarà costretta ad affrontare l’altra squadra piemontese di ben altro lignaggio, vale a dire la Juventus. Con una marcatura per tempo, il centravanti del Torino ha infatti regalato ai suoi 3 punti importantissimi, che in qualche modo possono rilanciare la corsa granata in ottica Europa League. La Roma, a questo punto, considerando anche l’imminente cambio societario, potrebbe forse iniziare a guardarsi intorno, magari andando a intervenire sul mercato per migliorare una situazione fin troppo instabile.