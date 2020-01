Roma – Lazio, le probabili formazioni di Serie A

Mancano oramai poche ore all’inizio della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che dopo i quarti di finale di Coppa Italia ci propone due straordinari big match. Se il piatto forte sarà la super sfida tra Napoli e Juventus, riflettori importanti saranno puntati anche sullo Stadio Olimpico, allorché Roma e Lazio, eliminate in coppa proprio da Napoli e Juventus, cercheranno di superare la delusione rimpolpando le loro possibilità circa la volata Champions.

La Roma arriva al derby capitolino falcidiata dagli infortuni: Fonseca dovrà rinunciare a Mirante, Zappacosta, Diawara, Pastore, Zaniolo, Perotti e Mkhitaryan, e dunque le sue scelte saranno praticamente obbligate. Dopo la squalifica di Coppa Italia, Edin Dzeko torna al centro dell’attacco, sostenuto da Kluivert, Under e dall’avanzato Pellegrini. In difesa, Spinazzola dovrebbe dare il cambio a capitan Florenzi. Più semplici le cose per Simone Inzaghi, che eccezion fatta per Cataldi, Marusic e Lukaku dovrebbe avere a disposizione praticamente tutti i titolarissimi. Unico dubbio Luis Alberto, che non è ancora al meglio ma che comunque farà di tutto per non mancare alla sfida.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.