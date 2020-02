Sampdoria – Napoli, le probabili formazioni

Mancano oramai appena poche ore all’ultimo posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, che vedrà affrontarsi la Sampdoria e il Napoli. I partenopei, reduci dalla convincente vittoria conquistata ai danni della Juventus, ambiscono adesso a risalire la china, e a recuperare posizioni importanti per la volata europea. I blucerchiati, invece, dopo un difficoltoso avvio del torneo ha raccolto alcuni punti preziosi, e sperano di allontanare definitivamente la zona rossa della classifica.

Gattuso, peraltro, ha di che sorridere: il Napoli infatti ha finalmente recuperato Maksimovic e Koulibaly. E la sensazione è che, pur non essendo ancora al meglio delle condizioni, almeno uno dei due verrà schierato titolare di fianco a Manolas. Anche Mertens è di nuovo arruolabile, ma partirà dalla panchina. Out, invece, Malcuit, Ghoulam e Fabian Ruiz. A centrocampo potrebbe esserci almeno uno tra Lobotka e Demme, i due attesissimi neoacquisti. Dubbi in attacco: giocherà Callejon o la new entry Politano? Ranieri invece deve fare a meno dello squalificato Berezynski, oltre che degli infortunati Ferrari e Depaoli. Occhi puntati, allora, sui due grandi ex, Gabbiadini e Quagliarella.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.