Serie A pronta a ripartire con il girone di ritorno

Dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia, che non hanno mancato di appassionare i tifosi e di riservare qualche sorpresa, è tempo di tornare a gettarci nel campionato. Proprio con questo weekend, infatti, partirà il girone di ritorno di Serie A, con un giro di boa che si è rivelato a dir poco scoppiettante. I tre big match che hanno animato la diciannovesima giornata del torneo, infatti, hanno ridisegnato le zone alte della classifica, riservando alla Juventus il titolo virtuale di campione d’inverno. I bianconeri, tuttavia, hanno dovuto sudare, a causa dell’incedere di Inter e Lazio.

Se l’ Inter ha confermato quelli che erano i pronostici della vigilia, palesando una straordinaria solidità unita ad una grande prolificità offensiva, la Lazio è invece emersa come la grande rivelazione di questa Serie A. Allo stato attuale delle cose, è facile ipotizzare che lo Scudetto sarà un discorso a tre fra queste compagini, con buona pace di inseguitrici del calibro di Roma, Atalanta e Napoli, oramai staccatissime. I partenopei, in particolare, sono la grande delusione di questo girone di andata di Serie A: la società campana ha raccolto appena 24 punti (la metà della capolista Juventus) nei mesi scorsi, e sembra essere lontano anche dalle ultime velleità in ambito Champions.