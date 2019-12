Serie A, si rinnoverà nel 2020 il duello Juve – Inter

Oramai il 2019 calcistico in Italia si è praticamente concluso, con una diciassettesima giornata che non ha mancato di riservare alcune grosse sorprese. In vetta alla classifica di Serie A, la Juventus e l’ Inter, che al momento occupano ex aequo il primo posto, hanno rinnovato il loro duello a distanza vincendo ancora una volta. I bianconeri hanno espugnato il Marassi superando per 1 – 2 la Sampdoria, grazie a due straordinarie prodezze di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo. Ancor più spunti di riflessione ha offerto la sfida dell’ Inter, che, pur falcidiata di infortuni, ha avuto ragione senza troppe difficoltà del malcapitato Genoa, in crisi da tempo e sopraffatto con un sonoro 4 – 0.

I numeri collezionati fin qui dalla Juventus e dall’ Inter sono altisonanti, e, pur a fronte di una Lazio molto convincente (ad oggi l’unica squadra capace di battere la Juventus in questa stagione), saranno probabilmente loro due a giocarsi lo Scudetto fino all’ultima giornata. Una Serie A vista dall’alto in basso, con 42 punti messi insieme in 17 turni, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. I nerazzurri vantano anche un miglior attacco ed una miglior difesa rispetto ai bianconeri (36 a 31 e 14 a 17), ma in campionato sono stati sconfitti proprio dagli uomini di Sarri. Il grande ex Antonio Conte, ciononostante, ha saputo solidificare la propria squadra, e a gennaio probabilmente godrà anche di nuovi innesti. Per una sfida che potrebbe farsi davvero entusiasmante.