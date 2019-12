Vidal rompe con il Barcellona, l’ Inter osserva

Alla fine potrebbe davvero tornare in auge uno dei nomi più inseguiti dall’ Inter nel corso della scorsa estate, in vista dell’imminente apertura della sessione invernale di calciomercato. La società nerazzurra ha promesso alcuni colpi ad Antonio Conte per la finestra di gennaio, specialmente a centrocampo: il reparto che più ha sofferto per via degli infortuni e delle assenze. Il profilo maggiormente richiesto dal tecnico rimane quello di Arturo Vidal, corteggiato vanamente ad agosto ma mai raggiunto.

Adesso, tuttavia, l’ Inter ha un alleato in più: lo stesso Arturo Vidal, oramai in collisione totale con il Barcellona. Il mediano cileno ha infatti deciso di intentare causa al club spagnolo, a causa di alcuni premi economici che, secondo il giocatore, non sarebbero stati regolarmente saldati. Una mossa che, chiaramente, non è piaciuta per niente alla società blaugrana, che adesso potrebbe anche decidersi a liberare forzatamente il giocatore.

L’ Inter stessa pare essere disposta a sostenere un impegno economico non indifferente, pur di riportare Vidal in Serie A. Il cileno, in nerazzurro, peraltro ritroverebbe anche Alexis Sanchez, già compagno in nazionale e tuttavia impiegato poco in questi mesi a causa di un lungo infortunio. Per Conte sarebbe come avere un doppio rinforzo in vista della seconda parte di stagione, fondamentale per la volata Scudetto.