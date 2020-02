Infrasettimanale molto interessante alla metà di questo febbraio, per via delle sfide di andata delle semifinali di Coppa Italia. Se qualche ora fa è stata la volta di Inter e Napoli, adesso toccherà ad altre due squadre che daranno vita ad una vera e propria finale anticipata. Milan e Juventus, tuttavia, sono reduci da un periodo poco felice, e ancor più nello specifico da due brutte sconfitte: i rossoneri sono stati clamorosamente ribaltati per 4 – 2 nel derby di San Siro; i bianconeri, invece, perdendo contro il Verona per 2 – 1, sono stati agganciati dall’ Inter in vetta alla classifica.

Tanti i problemi per la Juventus in questa gara di Coppa Italia: Maurizio Sarri, finito nell’occhio del ciclone nelle ultime settimane, dovrà rinunciare a Danilo, Chiellini, Demiral, Khedira, Douglas Costa e Bernardeschi. Scelte quindi quasi obbligate per i bianconeri, con solo alcuni ballottaggi da sciogliere. Sarri andrà sul tridente, oppure schiererà Ramsey dal primo minuto? Il Milan, invece, a parte Duarte può contare sui ranghi quasi completi. Pioli dovrà quindi decidere chi mandare in campo, con Rebic che appare favorito su Leao.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Sarri.