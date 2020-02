Il venticinquesimo turno del campionato di Serie A si è disputato per poco più della metà, a causa dell’emergenza del coronavirus che, fra le altre cose, ha causato il rinvio di numerose partite. Non quelle delle due squadre capitoline però, che hanno incamerato dei successi molto importanti per continuare ad inseguire i propri obiettivi. La Roma, infatti, nel posticipo serale è riuscita a sconfiggere il Lecce con un sonoro 4 – 0, mettendo fine ad una lunga striscia di sconfitte consecutive. Si tratta di un successo molto importante per i giallorossi, che quest’anno non sono riusciti a trovare continuità né nei risultati né tantomeno nelle prestazioni. Gli uomini di Fonseca, così, provano a rilanciare la difficile corsa alla Champions League: la Roma è infatti quinta a quota 42 punti.

La Lazio, invece, sta coltivando un sogno ancora più grande: quello dello Scudetto, obiettivo veramente clamoroso e ormai a portata di mano dei biancocelesti. Immobile e compagni sono riusciti a battere anche il Genoa per 2 – 3, e rispondere così al successo della Juventus contro lo SPAL. Con questi 3 punti, così, la Lazio sale a 59 punti in classifica, una lunghezza in meno rispetto ai bianconeri. L’ Inter, che dovrà recuperare la sfida contro la Sampdoria, è momentaneamente terza a 54 punti.