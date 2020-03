Agli inizi del mese di marzo, il mondo del calcio si ritrova stritolato nella morsa del caos. L’emergenza del coronavirus ha mandato in tilt il calendario di molte delle partite del campionato di Serie A, generando polemiche e confusione a non finire. Perlomeno, sembra che le sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia si terranno correttamente. Proviamo allora a capire come scenderanno in campo Juventus e Milan, nel match che sancirà la prima finalista del torneo.

Con ogni probabilità Maurizio Sarri non potrà contare su Cristiano Ronaldo: il portoghese è volato a casa per un ictus improvviso della madre, e difficilmente sarà disponibile. In avanti, dunque, fiducia alla coppia in HD composta da Dybala e Higuain. In difesa potrebbe tornare capitan Chiellini, che sta ritrovando continuità. Dubbi per Buffon, che soffre di una lieve pubalgia: non dovesse farcela, largo a Szczesny. Per quanto riguarda il Milan, Pioli dovrà fare a meno sulle numerose squalifiche: fuori Hernandez, Castillejo e, soprattutto, il grande ex Zlatan Ibrahimovic. Paquetà potrebbe giocare dietro l’unica punta Leao, insieme a Calhanoglu e Rebic.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Dybala. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli.