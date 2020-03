Mangiare aglio tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo?

Oggi iniziamo una nuova rubrica sul nostro sito e la dedicheremo alla salute ed al benessere. Iniziamo da uno degli argomenti che più di tutti interessa il nostro pubblico e parliamo appunto di aglio. Cosa succede infatti a chi mangia aglio tutti i giorni? Molti sostengono che faccia bene e molti sostengono, invece, che a lungo andare possa far male alla salute. Quale sarà la verità? Scopriamolo continuando a leggere questo articolo.

Mangiare aglio fa bene o male?

Assolutamente si. L’aglio fa bene al nostro corpo e rivediamo qui anche alcuni dei motivi principali per cui dovremmo mangiarlo. Innanzi tutto ci aiuta ad aumentare il peso dei bambini mentre si trovano ancora nel grembo materno. Un altro motivo per cui fa bene mangiare aglio è il fatto che esso rafforza il sistema immunitario. Esso infatti contribuisce a combattere infezioni a torace ma anche a tosse e congestione.

Inoltre l’aglio contiene dei livelli di iodio piuttosto elevati e questo motivo lo rende un trattamento veramente efficace per risolvere l’ipertiroidismo. Oltre a questo contiene anche ottimi livelli di vitamina C ed è utilizzato anche per trattare problemi di impotenza perchè ha un’azione tonica ed anche rimineralizzante.

Quando fa male mangiare aglio?

Bisogna comunque stare abbastanza attenti a mangiare troppo aglio perchè esso può diventare dannoso per la nostra salute e proprio per questo motivo non bisognerebbe esagerare. Inoltre si deve sapere che se si aumenta l’utilizzo di aglio si possono avere dei problemi di alito cattivo ed anche di maggior sudorazione.

Mangiare aglio crudo fa bene?

Dopo aver discusso dunque dei benefici dell’aglio sul nostro corpo andiamo adesso a vedere cosa succede a chi mangia aglio crudo. Anche in questo caso stiamo parlando di un’abitudine che può avere effetti benefici sulla nostra salute. Infatti esso aiuta a prevenire il cancro ma ci permette anche di risolvere problemi relativi ad infiammazioni ed è anche antibatterico. Ci aiuta molto spesso a combattere i malanni di stagione.