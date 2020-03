Mangiare la mela prima di cena fa dimagrire o ingrassare? Ecco la verità

La mela è il frutto di gran lunga più consumato in Italia, sia per il suo gusto sia per i tanti benefici che apporta al nostro organismo. Essendo il più consumato è anche quello più al centro di teorie, studi e domande, tra queste la più frequente è quella su quale momento della giornata sia più adatto per mangiare la mela. Quello che spiegheremo in questo articolo è se mangiare la mela prima di cena fa dimagrire o ingrassare.

Mangiare la mela prima di cena fa dimagrire: vi spieghiamo il perchè

Alcuni studi hanno dimostrato che mangiare una mela prima di cena aiuta a digerire meglio ciò che si consuma a cena e se mangiata pochi minuti prima di sedersi a tavola riduce del 15% le calorie di ciò che si ingerisce durante il pasto serale. In più mangiare la mela prima di cena, ma anche prima di pranzo, apporta un senso di sazietà che aiuterà a mangiare meno cibo a tavola.

Come mangiare la mela

Spiegato che la mela mangiata prima di cena aiuta a perdere peso, adesso spieghiamo quale è il modo giusto per consumarla ed usufruire di tutti i suoi benefici. La prima cosa da fare è lavare bene il frutto sotto l’acqua corrente per eliminare residui di sostanze tossiche che possono essere state usate per la crescita del frutto stesso.

La mela va mangiata assolutamente compresa di buccia, perchè sia la parte esterna che la polpa contengono la pectina, una sostanza che protegge da molte malattie e facilita la digestione.

Mangiare la mela porta benefici anche per curare i calcoli biliari, diarrea e gastroenterite, ma non solo, perchè aiuta anche a tenere i denti sani e bianchi e questo grazie alla potenza che ha nello stimolare la saliva, la quale serve a diminuire l’acidità lasciata da alimenti acidi e bibite zuccherate, che potrebbero dare vita a delle carie.

La mela fa bene anche dopo cena?

La mela si può mangiare tranquillamente anche dopo cena, anzi, se prima di cena aiuta a dimagrire dopo questo pasto apporta altri benefici come mantenere sotto controllo la glicemia grazie alla presenza di fibre e pectina. L’unica raccomandazione è quella di non associare dopo cena alla mela un altro frutto ne di consumare macedonia, soprattutto se di provenienza industriale.

Conclusioni

Mangiare la mela al tirar delle somme fa sempre bene sia che venga mangiata prima, dopo o lontano dai pasti, perchè non si perdono le sue proprietà benefiche. Certo mangiarla prima di cena aiuta a perdere peso, mentre dopo cena aiuta la glicemia e lontano dai pasti sviluppa tutte insieme le sue proprietà, ma l’importante è che questo frutto non manchi mai nell’alimentazione.