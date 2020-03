E’ vero che l’ananas fa perdere peso in tre giorni? Risponde la medicina

L’ananas è un frutto che oltre ad essere molto gustoso e fresco apporta molti benefici al nostro organismo ed in giro sul web ci sono molte teorie sul quale questo frutto sia capace di far perdere tra i 3 a i 4 kg in soli tre giorni seguendo proprio la dieta dell’ananas. Noi per far chiarezza su quale sia la realtà dei fatti ci siamo affidati alla medicina della nutrizione per avere delucidazioni in merito. Ma prima vogliamo spiegare in cosa consiste la dieta dell’ananas.

La dieta dell’ananas in che consiste

Tra le più svariate che abbiamo trovato in giro per il web ne abbiamo scelta una.

Primo Giorno

Colazione: 2 crackers integrali e 2 fette di ananas

Pranzo: broccoli al vapore, 150 gr di filetto di manzo alla griglia, 2 fette di ananas

Cena: lattuga, pollo alla griglia e 2 fette di ananas

Secondo Giorno

Colazione: 1 yogurt naturale, 2 fette di pane integrale e 2 fette di ananas

Pranzo: 2 fette di ananas, 200 grammi di salmone grigliato

Cena: 2 fette di ananas, 1 scatoletta di tonno e dell’insalata verde

Terzo Giorno

Colazione: 2 crackers integrali, caffè e 2 fette di ananas

Pranzo: verdure al vapore, con un petto di pollo grigliato e 2 fette di ananas

Cena: crema di verdure (da allungare con acqua e non con la panna), e 2 fette di ananas.

E’ vero che l’ananas fa perdere peso in tre giorni? Ecco cosa dice la medicina

Sulla dieta sopraelencata si è espresso un nutrizionista e biologo alimentare affermando che mai consiglierebbe di seguire questa alimentazione, come non consiglia nessun’altra dieta che punta tutto su un solo alimento “miracoloso”, perchè non porterebbe nessun effetto a lungo termine, anzi, si correrebbe solo il rischio del tanto odiato effetto yo-yo.

Secondo il nutrizionista l’ananas è un ottimo alimento, ricco di proprietà come quella di bruciare i grassi, ma va usato come un semplice frutto e quindi o a fine pasto o come spuntino.

Un regione alimentare come quello che propone di dimagrire in pochi giorni con l’ananas è sconsigliato a diabetici, persone allergiche ad alcuni componenti dell’ananas, a chi sta assumendo antibiotici come amoxicillina e tetracicline.

L’ananas aiuta a dimagrire se mangiata in modo corretto?

Il nutrizionista spiega che l’ananas è ricco di acqua e per questo favorisce la depurazione e lo sgonfiamento del fisico tramite l’eliminazione dei liquidi e delle tossine con le urine. In più aiuta ad eliminare i gonfiori e la ritenzione idrica. Riduce la cellulite e mette il fisico in una condizione di benessere, tutto questo grazie alla presenza nel frutto di bromelina.

Per usufruire dei benefici dell’ananas bisogna mangiarla in maniera corretta e cioè come già accennato o alla fine dei pasti o come spuntino, purchè sia fresco, perchè con il calore si disperde la bromelina e con essa anche alcune proprietà di questo frutto. La bromelina infatti, è assente nell’ananas in scatola o cotto.

Mangiare l’ananas è portare dentro al proprio corpo grandi quantità di vitamine (A e C) e sali minerali (calcio, fosforo, potassio e ferro). Ecco perché l’ananas è un elemento prezioso per il benessere dell’organismo.

Le donne in gravidanza devono stare attenti a questo frutto perché potrebbe creare complicazioni nella crescita del feto.