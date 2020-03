E’ possibile congelare la ricotta? La risposta dell’esperto

La ricotta è uno di quegli alimenti che per la stragrande maggioranza della popolazione è impossibile da congelare, perchè essendo un formaggio fresco può solo rovinarsi e far male alla salute una volta scongelata. Ma quindi è possibile congelare la ricotta? Di questo parleremo in questo articolo e forse in molti resteranno esterefatti.

Congelare la ricotta si può: ora vi spieghiamo come

A differenza di quanto si possa pensare la ricotta è un alimento che può essere congelato, seppur solo in alcuni casi.

Infatti la ricotta può essere messa nel freezer solo con l’aggiunta per poi essere usata per la preparazione di dolci.

Se invece pensate di congelare la ricotta fresca così come l’acquistate allora lasciate stare, perchè in questo caso dopo lo scongelamento, perderà consistenza e gusto.

Quindi la migliore cosa da fare se vi avanza della ricotta è quella di usarla per preparare alcune ricette, ad esempio una crostata, dei ravioli ripieni oppure regalatela.

Nel caso in cui invece vorreste usarla in secondo momento per la preparazione di dolci, allora dove aggiungere al formaggio 1/3 di zucchero, amalgamate e congelate la ricotta per qualche settimana.

Al momento dell’uso lasciatela scongelare in frigo per evitare shock termici e usatela solo per preparazioni dolci che vanno comunque cotte, tipo una crostata.

Inoltre potete congelare anche i ravioli ripieni di ricotta solo se ancora crudi. Al momento dello scongelamento però, dovete lasciarli scongelare per circa una mezz’ora prima di cuocerli, altrimenti lo sbalzo tra freddo e caldo farà rompere la pasta.

In quali contenitori conservare la ricotta da congelare

Gli imballaggi ideali per congelare la ricotta sono confezioni sottovuoto o semplici sacchetti di plastica, contenitori o vassoi di plastica che possono essere messi l’uno sull’altro per un uso più razionale del volume della camera. È importante posizionare la ricotta nella camera in modo che il prodotto non assorba gli odori indesiderati.

Distribuendo i prodotti nel congelatore, dovrebbero essere ordinati razionalmente in gruppi. Idealmente, i prodotti grezzi e finiti sono conservati separatamente. È meglio indicare la data di congelamento di ogni pacchetto con un marcatore.