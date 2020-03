La lattuga fa dimagrire? Ecco la risposta della medicina

La lattuga è tra le verdura più consumata sulle nostre tavole se non la più consumata, e questo perchè contiene proprietà benefiche davvero enormi. Ma la lattuga fa dimagrire? Questa domanda se la pongono in tanti, proprio perchè il consumo di questo alimento è davvero massiccio.

La lattuga contiene 17 calorie per 100 grammi, basterebbe questo per far capire che è un alimento molto leggero e quindi adatto a dimagrire. In più è ricca di vitamine, minerali e fibre.

PROMOZIONE DEL GIORNO

ImunoGel, igenizzante ed antibatterico: 2 CONFEZIONI E 2 MASCHERINE IN OMAGGIO. SPEDIZIONE GRATUITA, PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO - Clicca qui per tutte le informazioni

L’acqua presente nella lattuga è pari al 94% e insieme alle fibre permette di riempire la pancia e modula l’assorbimento intestinale di glucosio, grassi e colesterolo.

In più la lattuga ha una potente forza saziante e aiuta a tenere livelli bassi di glicemia e insulina. Sarebbe opportuno iniziare un pasto con un piatto di insalata, questo sarebbe un toccasana per la salute.

La fibra e la cellulosa della lattuga non solo aiutano a perdere peso in eccesso ma aiutano il fegato a smaltire i sali biliari e abbassano il colesterolo, proteggendo la salute dell’apparato cardiovascolare.

La lattuga contiene anche la clorofilla, una componente fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo, perché attiva il metabolismo a livello cellulare, rinforza le difese immunitarie e depura il fegato.

Mangiare lattuga è possibile farlo anche tutti i giorni e questo può fare solo bene.

Come si può mangiare la lattuga

La lattuga prima di essere mangiata deve assolutamente essere lavata per bene, questo perchè durante la coltivazione può essere contaminata da ceppi batterici patogeni della famiglia degli Escherichia coli, in grado di provocare dissenterie o patologie serie. Quindi ripetiamo va lavata per bene sotto acqua corrente anche fino a 5 minuti.

Altro consiglio è di spezzettare le foglie a mano o di tagliare con lame di ceramica, che ossidano meno i composti rispetto ai coltelli classici.

I benefici della lattuga

La lattuga ha proprietà antinfiammatorie e questo permette di difendere il nostro organismo dai malanni stagionali. E’ utile per la memoria, perchè protegge i neuroni.

Sono tanti altri i benefici di questa verdura, infatti aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo, favorisce il sonno. Essendo anche ricca di antiossidanti, aiuta a combattere i radicali liberi che attaccano le cellule del nostro organismo.

La vitamina C che contiene aiuta a costruire collagene nella pelle, che è responsabile di una pelle tonica e sana e previene la perdita di elasticità. In più contiene nutrienti che aiutano a proteggere da acne e infiammazione inclusi vitamina A, C, potassio, vitamine del gruppo B e altre.

La lattuga ha un indice glicemico molto basso e questo può essere un ottimo per eliminare l’acne, ma altri benefici grazie alla lattuga si hanno per quanto riguarda la digestione ed il transito intestinale.