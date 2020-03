Aceto di mele sui capelli: ecco perchè utilizzarlo

L’aceto di mele è un prodotto del tutto naturale e per questo apporta molteplici benefici al nostro organismo e viene usato spesso nelle nostre cucine, quello che però molti forse non sanno è che può avere anche diversi oltre quello culinario, infatti può essere usato anche per servizi casalinghi e per la cura dei capelli, ai quali dona una chioma splendente, svolgendo un’azione detergente, rinforzante, lucidante e antiforfora.

Le proprietà dell’aceto di mele sui capelli

L’aceto di mele può essere utilissimo per i capelli, poichè contiene vitamine e proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, che permettono di donare nuova vita ai capelli ormai spenti, opachi o rovinati da tinte.

PROMOZIONE DEL GIORNO

ImunoGel, igenizzante ed antibatterico: 2 CONFEZIONI E 2 MASCHERINE IN OMAGGIO. SPEDIZIONE GRATUITA, PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO - Clicca qui per tutte le informazioni

In più ha un’azione rinforzante che previene la caduta dei capelli e per lo più ne favorisce la crescita, soprattutto quando questa è dovuta dalla mancanza di sali minerali.

Ripristina il giusto livello di acidità nella chioma senza danneggiare gli oli essenziali, riportando così nei livelli consoni il pH e anche il cuoio capelluto.

Inoltre avendo proprietà antifungine e antibatteriche aiuta a combattere la forfora e diminuire il fastidioso prurito che la stessa forfora provoca quando si trasforma in piccole croste.

Se utilizzato nell’ultimo risciacquo dei capelli, logicamente sempre diluito con l’acqua, l’aceto ridona brillantezza alla chioma, perchè elimina i residui di calcare che si formano nei capelli a causa del getto d’acqua, fattore che rende gli stessi capelli opachi. Infine previene la formazione delle doppie punte.

Come si usa l’aceto di mele per i capelli

La prima cosa importante è scegliere un aceto che sia del tutto puro e organico, così da essere sicuri che mantenga tutte le sue proprietà intatte.

Con l’aceto si può preparare uno shampoo, per farlo bisogna preparare una bottiglia di un litro e mezzo con l’aggiunta di 3 cucchiai di aceto. E’ fondamentale non superare la soglia dei 3 cucchiai altrimenti la troppa acidità del prodotto può bruciare i capelli. Lo shampoo va usato nell’ultimo risciacquo per una chioma lucida e morbida.

Per combattere forfora e prurito invece si deve creare una lozione composta da 2 cucchiai di aceto di mele diluiti in 250ml di acqua. La lozione bisogna applicarla sui capelli dopo lo shampoo ma prima del risciacquo finale, massaggiando in modo delicato capelli e cuoio capelluto. Dopo aver fatto trascorre un paio di minuti potete risciacquare i capelli. Questo trattamento va fatto al massimo per due volte in una settimana.

Come eliminare l’odore dell’aceto di mele

Seppur in modo molto più lieve rispetto agli altri aceti anche quello di mele ha un odore abbastanza forte, se si desidera eliminarlo basta aggiungere alla miscela creata qualche goccia di succo di limone, che servirà ad eliminare completamente l’odore dell’aceto.