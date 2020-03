Si può mangiare il cornetto durante la dieta? Questa la verità

Il cornetto (e parliamo di quello che vendono nei bar e nelle pasticcerie), è diventato secondo molti nutrizionisti il nemico numero uno per coloro che vogliono perdere peso, perchè ritenuto responsabile dell’aumento di peso a causa dei suoi carboidrati, che assunti la mattina rovinano l’intera giornata di chi lo mangia. Ma sarà davvero così? Bisogna quindi eliminare il cornetto dalla nostra alimentazione? Si può mangiare il cornetto durante la dieta? Facciamo un pò di chiarezza.

Le calorie del cornetto

Un cornetto ripieno di marmellata che all’incirca pesa tra i 50 grammi contiene tra le 200 e le 220 calorie, quindi una quantità non proprio bassa, ma se guardiamo all’intera giornata non è poi davvero terrificante, infatti se seguiamo una dieta dalle 1800 calorie giornaliere mangiare un solo cornetto la mattina non è un dramma, bisogna solo nel prosieguo della giornata eliminare cibi con molti carboidrati.

Quale cornetto scegliere durante la dieta

Negli ultimi anni ci si è sbizzariti con la creazione di cornetti ripieni di ogni genere, infatti il vecchio classico cornetto di farina bianca con marmellata, cioccolato o crema, è ormai diventato un lontano ricordo. Il nostro consiglio è comunque quello di orientarsi verso un prodotto integrale (ce ne sono molti tra cui scegliere), non facendo poi così tanta attenzione a quella che è la farcitura: mezzo cucchiaio di cioccolata non ha mai ucciso nessuno, anche se ovviamente miele o marmellata sono sicuramente più adatti alla dieta.

Si può mangiare il cornetto durante la dieta?

Partiamo dal presupposto che il cornetto non è proprio il top per coloro che seguono una dieta, ma è pur vero che la stessa dieta è ricca di sacrifici e quindi di tanto in tanto aggiungere un buon cornetto stando poi attenti durante il resto della giornata può dare la spinta a non mollare ed in più regala la giusta energia per affrontare una dura giornata di lavoro o studio.

Quindi il nostro consiglio non è quello di trasgredire i regimi della dieta, ma di concedersi almeno una volta a settimana il piacere di un cornetto eliminando alto, non è il caso di drammatizzare per un solo cornetto a settimana che può renderci felici anche durante una ferrea dieta.+