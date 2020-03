La pasta con i ceci fa dimagrire? La risposta della medicina

I ceci sono legumi che sulle nostre tavole spopolano per il loro gusto particolare, ma anche perchè ricchi di benefici per la nostra salute. Certo sembrano un pò difficili da digerire, ma chi può resistere alla pasta con i ceci? Ma mangiare pasta e ceci fa dimagrire? Riportiamo quanto appurato da alcuni studi canadesi.

Uno studio fatto in Canada ha dimostrato che mangiare una porzione di ceci al giorno aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e fa anche dimagrire.

Come si prepara la pasta e ceci

Questo paragrafo è dedicato a coloro che ai fornelli non hanno tanta dimestichezza, non ci permetteremmo mai di dare consigli alle donne su questa pietanza, anzi, siamo grate a loro per preparare questo gustoso primo piatto. Passiamo alla ricetta.

Per quattro persone occorrono 200 grammi di ceci, uno spicchio d’aglio, 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, un rametto di rosmarino, tre cucchiai di salsa di pomodoro, 200 grammi di fettuccine fresche, sale e pepe nero per quanto basta. Mettere i ceci in ammollo in abbondante acqua per 10 ore. Per cucinarli copriteli con dell’acqua fredda e aromatizzate con rosmarino, alloro e uno spicchio d’aglio. Fate cuocere i ceci per un’ora. In un’altra pentola mettete a soffriggere tre spicchi d’aglio nell’olio. Aggiungete qualche cucchiaiata di salsa di pomodoro, salate e lasciate cuocere per qualche minuto. Unite i ceci e tanto liquido di cottura degli stessi per cuocere la pasta. Una volta preso il bollore, unite la pasta e portate a cottura. Servite la pasta con i ceci ancora bollente con una spolverata di pepe nero e un giro di olio extravergine d’oliva.

I ceci fanno dimagrire?

E’ proprio così, i ceci sono un ottimo legume per chi vuole dimagrire. Sono ricchi di nutrienti preziosi come proteine, vitamine del gruppo B, lipidi, fosforo, potassio, magnesio, calcio, silice. Inoltre contengono triptofano e arginina, aminoacidi legati alla produzione di serotonina sono anche un’ottima fonte per il buonumore.

Grazie al buon contenuto di fibre favoriscono la regolarità dell’intestino e permettono un prolungamento del senso di sazietà.

Sono anche ricchi di vitamine del gruppo B. In particolare. In particolare le vitamine B3 e B9, utili per il metabolismo, il meccanismo che fa bruciare calorie.

Anche se abbondanti di carboidrati, i ceci proprio per la presenza di fibre e vitamine sono ottimi per perdere peso ed in più proteggono anche il cuore grazie alla presenza di Omega 3.

Come mangiare pasta e ceci per dimagrire

Logicamente bisogna mangiare questa pietanza nelle quantità consigliate. Cento grammi di pasta e ceci contiene 160 calorie, molte in più rispetto alla pasta con il pomodoro ma molto meno rispetto ad altri primi piatti. La pasta con i ceci è un piatto ottimale perché per rendere l’apporto proteico ottimale è bene unire nello stesso pasto legumi e cereali.