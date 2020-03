La farina d’avena è senza glutine? La risposta dell’esperto

La farina d’avena è un alimento ricco di proprietà benefiche ma intorno ad esso esiste da sempre un dilemma, la farina d’avena e senza glutine? La maggior parte dei celiaci può tollerare l’avena senza particolari problemi ma non è sempre il caso, occorre quindi prestare particolare attenzione. Vediamo di capire perché.

Proprietà e benefici della farina d’avena

La farina d’avena è molto energetica, perchè un terzo di tazza, cioè all’incirca 40 grammi contiene 160 calorie, inoltre contiene molte proteine e fibre, più una buona quantità di calcio e ferro rispetto alla farina di grano assieme ad altri elementi importanti come magnesio e zinco. Il tutto con un basso indice glicemico. Per questa ragione è particolarmente indicata per chi fa attività sportive.

La farina d’avena ed il glutine

Il rischio principale che corre l’avena e di conseguenza la farina da essa ricavata è quello di poter essere attaccato facilmente dal glutine, ma non solo, la tossicità per i celiaci dipende interamente dalla varietà presa in considerazione. Molto dipende dalla varietà del cereale, infatti alcune risultano essere totalmente senza glutine, mentre altre non riescono ad essere tollerate dai celiaci.

Secondo il comitato scientifico dell’AIC, l’Associazione Italiana Celiachia, la maggior parte dei celiaci può introdurla nella dieta a patto di sincerarsi dell’origine certificata e dell’idoneità del prodotto al rispetto di una catena di produzione, raccolta e distribuzione senza contaminazione.

In diversi paesi dell’Europa settentrionale l’avena è da tempo considerata sicura per i celiaci ma in Italia manteniamo un approccio più cauto. Per questa ragione esiste un Registro Nazionale degli alimenti senza glutine stilato dal Ministero della Salute in cui i prodotti a base di farina d’avena in esso presenti devono contenere meno di 20 parti per milione. Per essere assolutamente certi che la farina d’avena o i prodotti a base d’avena che si sceglie di consumare rispettino queste direttive, il consiglio è proprio di fare riferimento al Registro Nazionale.

Conclusioni

La farina d’avena contiene molte proprietà benefiche ma potrebbe anche provocare intolleranza a soggetti che soffrono di celiachia e questo non può mai essere una sicurezza assoluta, proprio perchè non si conosce fino in fondo quale sia la causa che fa diventare intollerante al glutine questo cereali. Il consiglio quindi per i celiaci è quello di attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel Registro Nazionale prima di acquistare questa farina, solo così si possono evitare intolleranze.