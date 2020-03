Mangiare miele tutti i giorni: incredibile quello che succede al corpo

Il miele è un alimento del tutto naturale perchè prodotto dal nettare e dalla melata delle api. La melata, ha un gusto molto dolce simile allo zucchero. Il miele è usato, in parte, come nutrimento dalle api e in parte è trasformato in cera d’api.

Esistono diverse varietà di miele, le più comuni sono quello di acacia, di castagno, di arancio, di eucalipto e millefiori.

Le tipologie si distinguono in cristallizzate e liquide, ma entrambe hanno identiche proprietà benefiche.

Il miele si conserva per moltissimo tempo senza perdere le sue proprietà, infatti può essere tenuto in casa anche per molti anni, l’importante è tenerlo in luoghi lontani dalla luce e dal calore, in contenitori scuri e lontano anche dall’umidità.

Mangiare miele tutti i giorni apporta enormi benefici al nostro corpo, di seguito vi spiegheremo le sue qualità.

I benefici del miele

Tra i benefici c’è quello di mantenere la pelle pulita, questo grazie al poter antiossidante del miele, che purifica velocemente l’organismo dalle tossine che si accumulano durante la giornata. Inoltre, ha proprietà antibatteriche che aiutano a migliorare l’aspetto della pelle, prevenendo e combattendo l’acne.

Il miele è anche un ottimo alleato per la perdita di peso, infatti nelle diete è consigliato il suo consumo al posto dello zucchero, perchè accelera il metabolismo.

Questo prodotto non contiene colesterolo, ma è invece ricco di vitamine e minerale che aiutano a ridurre la concentrazione di colesterolo cattivo nel sangue.

Il miele è capace di combattere lo stress e migliora le capacità della memoria, perchè contiene calcio e questo viene assorbito dall’organismo e farebbe funzionare in modo corretto il cervello.

Previene anche i problemi allo stomaco perchè è un potente antisettico. Il consiglio è quello di assumere un cucchiaio al giorno di miele a stomaco vuoto. Svolgerà un’azione protettiva su quest’ultimo.

Grazie alla presenza di glucosio permette di rilassarsi in modo semplice, in più è utile per combattere le convulsioni e i disturbi della psiche.

Infine il miele è un lassativo molto potente anche se delicato, perchè ha un contenuto elevato di frutto-oligosaccaridi. Queste sostanze, quando raggiungono il colon, funzionano in modo analogo alla fibra vegetale, dunque va ad esercitare una lieve effetto lassativo.

Conclusioni

Mangiare miele tutti giorni può avere benefici enormi sulla nostra salute, proprio per questo andrebbe usato sempre seppur nelle giuste quantità, perchè l’eccesso può avere sempre effetti indesiderati.

Va anche ricordato che essendo un prodotto del tutto naturale non ha particolari controindicazioni, è solo sconsigliato in caso di allergia al prodotto.

Ad ogni modo si consiglia di non eccedere mai nelle dosi utilizzate. Anche gli alimenti sani se consumati con elevata frequenza e in dosi spropositate, a lungo andare possono arrecare problematiche al nostro organismo.