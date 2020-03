Metodi per risolvere la stitichezza: il bicarbonato di sodio funziona?

La stitichezza è un disturbo molto diffuso che crea non pochi problemi a coloro che ne soffrono e che soprattutto non vogliono ricorrere ai medicinali per superarlo. Esistono dei metodi naturali per risolvere la stitichezza e molti si chiedono, il bicarbonato di sodio funziona? Lo sveleremo nel prosieguo di questo articolo.

Il bicarbonato di sodio può risolvere la stitichezza

Il bicarbonato di sodio è un ottimo lassativo naturale, capace di eliminare quei scarsi movimenti intestinali, feci dure e molti disagi e dolori quando si verifica l’evacuazione.

Ingerendo il bicarbonato si aiuta a purificare il colon, migliorare il movimento intestinale e tutto il sistema digestivo in generale risolvendo così in gran parte i problemi di stitichezza.

Ecco come agisce il bicarbonato di sodio

Assumendolo regolarmente come già anticipato, il bicarbonato di sodio si rivela un potente lassativo capace di risolvere il problema della stitichezza, perchè permette di rilasciare i gas all’interno del corpo e quindi allevia quella sensazione di pressione e dolore allo stomaco, tipica della costipazione.

Il bicarbonato di sodio in pratica riesce a rimettere in sesto l’apparato digerente in quanto neutralizza gli acidi e questo facilita l’evacuazione delle feci verso l’esterno.

In più aumenta il volume delle contrazioni muscolari che consentono il trasporto di cibo all’interno del tratto digestivo. Il bicarbonato di sodio è un ottimo lassativo proprio perchè riesce a facilitare la circolazione del cibo nella zona superiore del tratto intestinale ed aiuta anche ad eliminare il cibo che si deposita nella zona bassa dell’intestino, facilitando così l’evacuazione, grazie anche al suo potere di rendere meno dure le feci.

Come assumere il bicarbonato di sodio per risolvere la stitichezza

Essendo un alimento in polvere il bicarbonato di sodio ha bisogno di essere diluito, per questo per combattere la stitichezza è consigliato assumerlo con acqua e limone. Basta mezzo bicchiere di acqua, il succo di mezzo limone ed un cucchiaio di bicarbonato per formare il giusto mix capace di aiutare tutto l’apparato digerente.

I tre ingredienti vanno mescolati preferibilmente la mattina. Questo rimedio naturale è perfetto poiché l’acido citrico stimola il corretto funzionamento dell’intestino e al momento le tossine che aderiscono alle pareti del colon vengono eliminate. Il bicarbonato, d’altra parte, aiuta a neutralizzare l’acido limone e quindi non causerà disagio o dolore allo stomaco. Rendendo in questo modo, più alcalino il vostro organismo.