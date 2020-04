Le noci sono frutti che donano al nostro organismo molteplici benefici e per questo andrebbero consumate in maniera abbastanza continuativa. Mangiare noci tutti i giorni: cosa succede al nostro corpo? E’ questa la domanda più ricorrente che le persone si pongono ed alla quale daremo una risposta in questo articolo.

Gli esperti sono certi che mangiando 3-4 noci la mattina tutti i giorni possono prevenire le malattie cardiovascolari e anche i tumori, in più possono avere benefici anche sul diabete.

Ma non solo, perchè è ritenuto che le noci possano influire anche in modo benevolo sull’umore.

Le proprietà delle noci

Le noci contengono tantissime proprietà benefiche, che esprimono i loro massimi benefici se mangiate di mattina.

Come già accennato prevengono malattie cardiovascolari, perchè migliorano la circolazione del sangue e di tutto l’apparato cardiocircolatorio.

Oltre a questo, gli esperti sono concordi nel ritenere che gli Omega 3 che contengono, che sono elementi che il corpo non è in grado di produrre da solo, aiutino persino nella prevenzione contro i tumori.

I benefici vanno ben oltre, infatti nelle noci sono contenuti solo il 10% di grassi saturi, per il resto sono ricchissima di grassi insaturi, che non sono affatto dannosi per il nostro corpo. Sono ricche di proteine e carboidrati, mentre contengono poche fibre. Le proprietà benefiche delle noci non terminano qui.

Gli altri benefici delle noci per il nostro organismo

Abbiamo riportato fin qui solo alcuni dei benefici che le noci hanno sul nostro organismo, infatti ne apportano molti altri, a partire dall’abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue.

Mangiando noci quando i valori del colesterolo sono alti, si avrà un calo in pochissmo tempo.

Le noci sono ottime anche per coloro che soffrono di sbalzi glicemici, infine dato che

apportano una grande quantità di energia, se ci si sente stanchi e affaticati, le noci aiutano a sentirsi meglio.

Come mangiare le noci

Gli esperti consigliano dunque di mangiare le noci soprattutto al mattino, ma possono anche essere consumate come spuntino, perchè hanno un forte potere saziante e donano energia per affrontare al meglio le ore che separano dai pasti.

Non bisogna però mai esagerare con la quantità e quindi ricordiamo che la dose consigliata è quella di 3-4 noci al giorno, perchè altrimenti diventa difficile smaltirle.

La frutta secca infatti, se mangiata in quantità eccessiva, potrebbe causare qualche problema di peso, ovvero potrebbe far ingrassare. Ciò non toglie però che se assunta nelle giuste porzioni, è assolutamente salutare e permette di far funzionare bene l’intero organismo.