E’ vero che mangiare farro fa dimagrire? Ecco la risposta

Il farro è uno dei cereali che apporta più benefici al nostro organismo e grazie al suo contenuto di fibre è indicato per coloro che vogliono perdere peso, almeno secondo i nutrizionisti, ma è vero che mangiare farro da dimagrire? O forse non è davvero così? lo spiegheremo in questo articolo.

Le proprietà del farro

Il farro è ricco di sali minerali come il fosforo, il magnesio, il calcio, il selenio e il potassio ed ha un buon contenuto anche di Vitamina A, B, C ed E, mentre è povero di amminoacidi.

Come già accennato è una grande fonte di fibre, che apportano benefici all’intestino, oltre ad avere un buon contenuto di proteine.

La caratteristica principale di questo cereale è la consistente presenza di selenio e acido folico. Queste sono sostanze che combattono i radicali liberi, ritenuti i principali nemici delle cellule, poichè ne provocano l’invecchiamento precoce.

E’ vero che mangiare farro fa dimagrire?

Arriviamo dunque al punto cardine di questo articolo e cioè se è vero che mangiare farro fa dimagrire.

Partiamo con un dato inconfutabile e cioè che in 100 grammi di farro sono presenti 340 calorie, una quantità davvero eccessiva che lascia credere che è impossibile il potere dimagrante di questo cereale. Ma non dobbiamo fermarci su questo punto perché il farro ha proprietà decisamente interessanti proprio per chi è a dieta. E qui dobbiamo spostarci su una precisa variante del cereale ovvero il farro integrale.

Il farro integrale ha una consistenza molto più dura di quello non integrale, che però può essere ammorbidita se il cereale viene fatto cuocere un pò in più del normale. Il farro integrale è ricco di fibre che hanno il potere di riportare in regola il ciclo intestinale. Questo è di grande aiuto per coloro che vogliono perdere peso, perchè combatte la stitichezza regolando le funzioni dell’intestino ed in più evita che si verifichino i fastidiosi gonfiori di pancia. Oltre a questo, il farro integrale aiuta a soddisfare il senso di sazietà, contrasta la fame e regola il colesterolo.

Altro punto a favore del farro lo segna il suo contenuto proteico: in 100 grammi di farro troviamo infatti 15 grammi di proteine, un valore davvero alto che va a beneficio del dimagrimento.

Possiamo quindi sentenziare che i cereali come il farro possono trovare spazio all’interno di un regime alimentare controllato e finalizzato alla perdita di peso corporeo. Se scelto e preparato a dovere, il farro fa dunque dimagrire.

Controindicazioni del farro

Anche il farro può avere delle controindicazioni, infatti il suo consumo è sconsigliato a chi soffre di celiachia a causa della presenza nel cerale del glutine.

E’ sconsigliato il consumo anche a coloro che soffrono di infiammazioni intestinali, problemi digestivi o coliti croniche.

Limiti con il cereale anche per chi soffre di calcoli renali: il farro contiene infatti ossalati.