Messi all’ Inter? L’argentino risponde sui social

In Serie A è ancora scontro circa l’eventuale ripartenza di ogni attività agonistica. Nel giorno in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte allunga il decreto restrittivo fino agli inizi del mese di maggio, un altro Conte, approfittando dello stop forzato, prova a organizzare il mercato. È l’allenatore dell’ Inter, club riscopertosi ambizioso dopo le ultime campagne: tra la scorsa estate e la finestra di riparazione, infatti, i nerazzurri hanno portato a Milano giocatori del calibro di Lukaku, Eriksen, Sanchez, giusto per citarne alcuni. Ciononostante il gap con la Juventus è ancora ben lungi con l’essere colmato, ragion per cui adesso Marotta e soci starebbero studiando il colpo grosso più grosso di tutti: la Pulce argentina, il sei volte pallone d’oro Leo Messi

Dell’interesse dell’ Inter nei confronti di Messi si è parlato a lungo nel corso di questi ultimi giorni, infiammando da subito i sogni dei sostenitori nerazzurri. L’attaccante argentino, che da qualche mese a questa parte ha vissuto alcune frizioni con il Barcellona, parrebbe tuttavia aver spento le voci di un suo imminente addio. Messi, infatti, tramite i propri profili social, ha bollato come semplici “fake news” le indiscrezioni secondo le quali sarebbe praticamente certo il suo trasferimento all’ Inter nei prossimi mesi. Tutto finito, dunque? Presto per dirlo, e in ogni caso la storia insegna: vedasi l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juve appena due anni fa.