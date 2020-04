Inter, Lautaro Martinez via? Sogno Griezmann

Da ormai qualche giorno a questa parte, il nome di Lautaro Martinez è finito al centro del vortice del calciomercato. Benché l’attività agonistica sia ancora ferma a causa dell’emergenza coronavirus, e non vi siano delle certezze circa una eventuale ripresa, molti club stanno comunque provando a gettare le basi per quella che potrebbe essere la campagna estiva di rinforzamento. E il Barcellona, ormai, non ha più fatto misteri di volere proprio il “Toro” dell’ Inter, l’attaccante argentino che potrebbe raccogliere la pesante eredità di Leo Messi.

D’altronde, Lautaro Martinez ha disputato un ottimo avvio di stagione all’ Inter, componendo un’accoppiata offensiva micidiale insieme a Romelu Lukaku. Si tratta del gioiello della rosa nerazzurra, che Marotta e soci cercheranno di trattenere a ogni costo. Ma nel caso in cui il giocatore stesso palesasse il desiderio di andar via, il compenso dovrebbe essere adeguato alle sue enormi potenzialità.

Ecco perché, nelle scorse ore, una clamorosa indiscrezione riporta la “provocazione” dell’ Inter, ma che potrebbe tramutarsi in una incredibile realtà. Il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Arturo Vidal, giocatore stimatissimo da Conte, più un pesante conguaglio economico. Inoltre, sarebbe favorevole anche alla cessione in prestito di Antoine Griezmann, arrivato in blaugrana solamente la scorsa estate ma mai ambientatosi davvero in Catalogna. Una possibilità che appare effettivamente concreta, ma a quel punto i nerazzurri dovrebbero fare i conti con l’oneroso ingaggio dell’attaccante francese.