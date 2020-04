Inter, all-in su Mertens se non rinnova col Napoli?

La stagione del Napoli, perlomeno fino allo stop forzato dovuto all’emergenza coronavirus, è stata tutt’altro che esaltante. Il cambio di allenatore, le prestazioni e i risultati altalenanti, e le frizioni tra giocatori e società, hanno creato una situazione che probabilmente, dalla prossima sessione di mercato, darà vita ad un vero e proprio stravolgimento della rosa azzurra. Si presume che il club partenopeo darà via diversi giocatori, inclusi anche alcuni big. E se ad oggi giungono buone notizie circa la permanenza di capitan Insigne all’ombra del Vesuvio, più complicata pare essere la posizione di Dries Mertens. L’attaccante belga, in scadenza di contratto, è infatti corteggiato da numerose squadre del Vecchio Continente. E fra queste c’è anche l’ Inter.

Beppe Marotta è una vecchia volpe, e quando si parla di parametri zero ha ben pochi rivali. Il dirigente dell’ Inter, già da diversi mesi, ha messo in atto un corteggiamento paziente nei confronti di Mertens, che potrebbe essere davvero la giusta risorsa da inserire nel reparto offensivo nerazzurro. Anzitutto per la sua duttilità: nato come ala sinistra, Mertens ha fatto vedere cose egregie anche da punta centrale, riscoprendosi infallibile goleador nelle ultime stagioni. Inoltre è un compagno di nazionale di Romelu Lukaku, e l’intesa tra i due, anche per varietà di caratteristiche, è ben assortita. Se, insomma, dovesse saltare il rinnovo del belga con il Napoli, le quotazioni dell’ Inter sarebbero fortissime.